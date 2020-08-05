Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı vatandaşları ziyaret etti Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçedeki vatandaşları ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, ilçedeki vatandaşları ziyaret etti.

İlçenin ilk kadın kaymakamı olduğu belirtilen Büyüknalçacı, göreve başladığında kurum müdürleriyle yaptığı toplantıda vatandaşların yaşadığı sorunların zaman kaybedilmeksizin çözülmesi için talimat verdi.

İlçede esnaf, vatandaş, şehit yakınları, gazi, hasta ve yaşlıları ziyaret eden Büyüknalçacı, onların sorun ve taleplerini dinliyor.

Büyüknalçacı, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için el birliği ile çalışacaklarını belirtti.

Kaymakamlığın vatandaşın her konuda yanında olacağını ifade eden Büyüknalçacı, ilçenin sorunlarını, halk ile istişareleri güçlü ve kalıcı hale getirerek çözmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, Büyüknalçacı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA