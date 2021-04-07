Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı, gençlerin taleplerini karşıladı
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Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı, gençlerin taleplerini karşıladı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı, gençlerin taleplerini karşıladı

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kırsal mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı, sağlıklı koşullarda spor yapmak için malzeme isteyen gençlerin taleplerini karşıladı.

Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kırsal mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı, sağlıklı koşullarda spor yapmak için malzeme isteyen gençlerin taleplerini karşıladı.

Kaymakam Büyüknalçacı'nın talimatı üzerine harekete geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü istenilen malzemeleri kısa sürede tedarik etti.

İlçe stadında düzenlenen törende Büyüknalçacı, Özyar ve Höyükdibi mahallelerinde yaşayan 40 gence çeşitli malzemeler hediye etti.

Gençler Büyüknalçacı'ya teşekkür etti.

Büyüknalçacı, gençlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Gençler istedikleri zaman ilçe merkezinde bulunan spor tesislerini de kullanabilir. Bizim amacımız her vatandaşımızın değerli ve kıymetli olduğunu, devletin her türlü imkanının vatandaşının hizmetinde olduğunu bilmeleri." dedi.

Salgından sonra gençlere sahada futbol maçı oynama sözü veren Büyüknalçacı, törene katılan gençlerle tek tek görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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