Balıkesir'in Cunda Adası'nda, sanatçı Halil Erden'in resimlerinin bulunduğu "Çınar'ın Yaprakları" sergisi açıldı.

Cunda Adasındaki Olgay Sanat Evi'ndeki sanatçı Halil Erden'in eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverlerle buluştu.

Erden sergi açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim sanatına olan tutkusu ve ilgisinin, yurt içinde ve yurt dışındaki müzelerle, resim sergilerini gezmekle başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra Yaşar Yeniceli ve Burhan Özer gibi ünlü sanatçılardan bir süre yağlı boya ve sulu boya dersleri aldığını anlatan Erden, "2018 Ocak ayından bu yana resim çalışmalarımı ülkemizin uluslararası üne sahip ressamlarından Sait Günel'in sanat atölyesinde sürdürüyorum. İlk kişisel sergimi geçtiğimiz kasım ayı içinde açtım. Bugüne kadar dört karma sergiye katıldım. Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sanat arenasında gurur veren sanatçılarından biri olarak niteleyebileceğim Emine Alışık hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergideki yaklaşık 100 resim 17 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA