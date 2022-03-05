Çınar filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu

Yönetmen Mustafa Karadeniz'in kendi yaşam hikayesinden esinlenerek yazıp yönettiği "Çınar" filmi, Kardan Perde Film Festivali'nde gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Film Yönetmenleri Derneğince hayata geçirildi.

Çıldır Gölü üzerinde, kardan inşa edilen beyaz perdede film gösterimlerinin yapılması planlanan festival, çıkan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci gününde de Çıldır Gölü Konağı'ndaki konferans salonunda devam etti.

Festivale katılan yapımcı, yönetmen Karadeniz, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok huzurlu ve mutlu olduğunu belirterek "Çünkü ben burada doğdum, Karslıyım. Çok hayranı olduğum bir ağabeyimizin, bir büyüğümüzün, sinema duayenlerinden Reis (Çelik) ağabeyin yaptığı bir etkinlik. Ciddi anlamda da bir hayranlığım vardı. Çünkü hem Karslı hem de yönetmendi. Ben de Karslıyım ve yapımcıyım, yönetmenim. Yönetmenlikle ilgili bir iddiam yok ama yapımcıyım ve bu sektördeyim. Onun için bu tarz şeyleri çok değerli buluyorum." dedi.

Karadeniz, çekilen filmlerin değer görmesinin ve festivallerde gösterilmesinin büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek "17 festivale gittim. Bu filmle 20'ye yakın ülkeye gittim bu filmle ama buradaki kadar az yerde heyecanlandım. Hem burada geçiyor hikaye hem buralı bir yönetmenin bir etkinliği hem de buranın insanına gösterdiğimiz için çok mutluyum. Bu tarz etkinlikleri sinemamız adına çok etkili buluyorum. Bunun gibi daha çok etkinliğin olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin başrol oyuncusu Şilan Düzdaban da gösterimi izleyenler arasında yer aldı.

Festival yarın sona erecek

Bu yıl ilki düzenlenen festival Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçkiyi izleyiciye sunuyor.

Festivalde, Reis Çelik'in "İnat Hikayeleri" filminin yanı sıra Zeki Demirkubuz'un "Kader", Murat Saraçoğlu'nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez'in "Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmleri gösterilecek.

Bölge halkının katılımını hedefleyen festivalin, geleneksel kültür etkinlikleriyle zenginleştirilmesi planlanıyor. Çıldır ve Ardahan'daki sinema salonlarında gündüz seanslarında belgesel gösterimleri ile söyleşiler yapılacak.

Yönetmen ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ve Aşıklar Gecesi gibi yan etkinlikler de düzenlenerek yöre kültürünün bilinirliğini arttırılarak bölgesel kültür zenginliklerimizin tanıtımına katkı sağlanacak.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali yarın sona erecek.