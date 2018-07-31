Çınar Festivali Dolu Dolu Geçecek

Fatsa Belediyesinin 16-19 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Çınar Festivali etkinliği kapsamında sahne alacak sanatçılar belli oldu.

Fatsa Belediyesi Çınar Festivali etkinlikleri kapsamında ilk olarak 16 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Fatsalı pop sanatçısı Soner Arıca sahne alacak. Festivalin ikinci akşamında ise yine Fatsa Belediyesi Konservatuvar Sanatçısı Kandemir Kaytaz saat 20.00'de sahne alacak. Kandemir Kaytaz'dan sonra saat 21.00'de yine Fatsalı Mehmet Gümüş sahneye çıkacak ve ardından yine Türk halk müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu da türkülerini seslendirecek. Çınar Festivalinin üçüncü akşamında ise saat 21.00'de pop sanatçısı Gökhan Tepe sahne alacak. Fatsa Belediyesi Çınar Festivali'nin son akşamında ise pop sanatçısı Derya Uluğ ile festival etkinlikleri sona erecek. Festival kapsamında mahalleler arası futbol turnuvası, sokak basketbolu turnuvası, Foto Safari etkinliği, bisiklet turu ve yemek yarışması da yer alacak.

Keyifli bir festival geçireceğiz

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yaptığı açıklamada belediye başkanlık görevine seçildiği ilk andan itibaren sosyal aktivite olarak vatandaşlardan yoğun şekilde Çınar Festivali'nin yapılması konusunda talep aldıklarını ve bu nedenle de 10 yıl aradan sonra Çınar Festivali düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Yaptığımız istişarelerde çok renkli bir festival geçirmek için programlar hazırladık. Çınar Festivalimiz çerçevesinde mahalleler arası futbol turnuvası ve sokak basketbolumuzda yer alıyor. Ayrıca Fatsamızın dört bir yanında olan güzelliklerini çok farklı açılardan görüntülemek için Foto Safari etkinliğimiz olacak. Yine yüzlerce bisikletçinin katılımı ile bisiklet turu yapacağız. Hanımların hünerlerini gösterebileceği yemek yarışmamız da festivalimize renk verecek. Şu anda mahalleler arası futbol turnuvamız heyecanla devam ediyor. Festivalimizde 4 tanesi hemşehrimiz olmak üzere 6 sanatçımız şarkılarını Fatsalı hemşehrilerimizle paylaşacak şimdiden tüm halkımızı 15 Temmuz Özgürlük meydanında 16 - 19 tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalimize bekliyoruz. Yaz tatili nedeniyle gurbetten ilçemize gelen tatilcilerimiz için de stres atmak için güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu - ORDU