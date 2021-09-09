Çınar Evler hızla yükseliyor
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Çınar Evler hızla yükseliyor

Çınar Evler hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi işbirliğiyle Arızlı Akpınar'da temeli atılan depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi İzmit Çınar Evler'in inşaatı hızla ilerliyor.

İzmit Belediyesi işbirliğiyle Arızlı Akpınar'da temeli atılan depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi İzmit Çınar Evler'in inşaatı hızla ilerliyor.

İzmit Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen, Çınar Evler hızla yükseliyor. 28 Aralık 2020'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından temeli atılan İzmit Çınar Evler'de 8 ayda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Başkan Hürriyet'in başından beri yakından takip ettiği projede tamamlandığında 4 blokta 143 konut ve 5 ticari birimden oluşacak. Yüzde 40'ı yeşil alandan oluşan Çınar Evler'de geniş yeşil alanlar, otopark ve spor alanları da bulunacak. - KOCAELİ

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Çınar Evler hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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