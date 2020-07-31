Çınar'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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Çınar'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Malatyalı Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım ile Şehit Jandarma Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in aile yakınlarını Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret etti.

Çınar'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
31.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:58

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Malatyalı Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım ile Şehit Jandarma Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in aile yakınlarını Kurban Bayramı nedeniyle ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar'ın, Tunceli'de terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonda şehit düşen Şehit Polis Memuru Hasan Yıldırım ile Hakkari'nin Çukurca İlçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Şehit Jandarma Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in aile yakınlarını ziyaretleri sırasında duygusal dakikalar yaşandı.

"Kahraman şehitlerimizin hakları asla ödenemez"

Yeşilyurt Belediyesi olarak şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakları asla ödenemez, şehitlerimizin aile yakınları ise başımızın tacıdır. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutladık hem de ihtiyaçları noktasında ne gerekiyorsa yapacağımızı belirtip hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan toprakları başta olmak üzere özgürlüğümüz ve hürriyetimiz için ve şanlı Türk Bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna canını seve seve feda eden bütün kahraman şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, ailesine sabırlar versin. Şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz, eğer bizler şu anda özgür ve hür bir şekilde kutsal vatan topraklarında yaşıyorsak, bayramlarımızı huzur içinde geçiriyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz her zaman bizim yüreğimizdedir. Sadece bayramlarda değil her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız. Şehitlerimiz bu vatanın kahraman evlatlarıdır. Onlar en yüksek rütbe ile onurlandırılmışlardır. Cennet vatanımızı bizlere bırakan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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