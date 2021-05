Çınar'dan Ramazan Bayramı mesajında Kudüs vurgusu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ramazan Bayramını, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği hain, gaddar ve çirkin saldırıların gölgesinde hüzünlü ve buruk bir şekilde karşılayacağız. Kudüs ve Filistin asla yalnız değildir" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Yeşilyurt'ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizlere verdiği nimetler arasında en mühimlerinden biri olan bayramlardan ilkine, mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah'a öncelikle hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu büyük nimetinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi hepimize nasip etsin.

Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam Alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir. Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Salgınla mücadele kapsamında bu yıl bayramda sevdiklerimizi ziyaret edip, kucaklaşamayacağız. Ancak sıhhat ve selametimiz için kurallara uyarak sevgimizi uzaktan gösterebiliriz. Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bu musibetten kurtulmak için bilim insanlarımızın ısrarla önerdiği sosyal izolasyon ve sosyal-fiziki mesafe kurallarına riayet ederek, Bayramı huzur içerisinde evimizde kutlamalı ve geçirmeliyiz. Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram dikkatli olalım, evimizde kalalım, ziyaretlere gitmeyelim, teknolojiyi kullanalım, sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Terör Devleti İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistin ve Kudüs asla yalnız değildir. İsrail'in işgal ederek insanlık suçu işlemeye devam ettiği Filistin topraklarındaki çirkin saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Filistin'de devam eden saldırılar, yaşanan can kayıpları ve çirkin hadiselerden dolayı Ramazan Bayramına içimiz buruk ve hüzünlü bir şekilde giriyoruz. Rabbim bu acıların bir an önce sona ermesinde hepimizin yardımcısı olsun, Filistinli kardeşlerimizin gücü ve kuvvetini artırsın inşallah. Sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimiz imtihanlarımızı hafifletsin, sıkıntılı süreçten bir an evvel kurtularak daha güzel günlerde birlikte olalım inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Alemi ve aziz milletimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

