Çınar'dan esnafa maske
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Çınar'dan esnafa maske

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kurduğu Maske Dağıtım Stantlarıyla esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına hız verdi.

Çınar'dan esnafa maske
29.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:14

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına kurduğu Maske Dağıtım Stantlarıyla esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Galericiler, Mahrukatçılar ve Nakliyatçılar Sitesi ile Hal Pazarını ziyaret ederek, burada faaliyet gösteren esnaflara ücretsiz maske ile 14 altın kuralın yer aldığı el broşürlerini dağıttı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptığı açıklamada, Yeşilyurt Belediyesinin korona virüs salgınına karşı halkı bilinçlendirmek ve maske kullanımını teşvik etmek adına yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını ifade edip, ilçenin farklı bölgelerinde bulunan esnaf sitelerini tek tek gezerek, esnaflara maske dağıtan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile personellerine bütün esnaflar adına teşekkürlerini sundu.

"Hijyen ve sosyal mesafeye uyarak bu zorlu süreci atlatacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, maske dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Korona virüs ile mücadelede etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığını korumak adına 7/24 çalıştıklarını ifade eden Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ülkemizde görülen ilk korona virüs tanısının ardından ilçemizde gerekli bütün önlemleri aldık. Bizim tek önceliğimiz, halkımızın sağlığıdır. Ekiplerimiz 7/24 mesai yaparak ilçemizin her noktasında dezenfektan çalışması yapmaktadır. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımıza da ulaşarak alışverişlerinde de yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelerde halkımızı ve. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak bazı fabrikalarda üretimi yapılan maskelerimizi ilçemizin farklı noktalarına kurduğumuz Maske Dağıtım Stantlarıyla aracılığıyla esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam ediyoruz. Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu hale geldi" şeklinde konuştu.

Amaçlarının Korona virüse karşı maske kullanımını teşvik etmek ve bilinçlendirmek olduğuna dikkat çeken Çınar, "Maske dağıtımlarımıza desteklerini esirgemeyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımızla birlikte ilçemizin farklı noktalarında faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek maske ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 kuralın yer aldığı el broşürlerini teslim ettik. Tabii ki bu salgında kişisel hijyen, koruyucu ekipman ve sosyal mesafe oldukça önemlidir. Esnafımıza bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Alınan tedbirlere uyar, kendimizi izole edersek salgının büyümesinin önüne geçeriz. Bu nedenle kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını özellikle istiyoruz" diye konuştu.

Esnaflar da Başkan Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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