Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği
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Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

27.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:40
Çınar'dan Elazığ'a yardım seferberliği

'ın ilçesinde toplanan yardımlar, ve 'daki depremzedelere gönderildi.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların da desteği ile toplanan yardımlar kamyona yüklenerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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