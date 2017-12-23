Çınar'daki "Mezarlıkların Tahrip Edildiği" İddiası

Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı ilçeye bağlı Görece ve Halıören mahallelerindeki mezarlıkların bölgede faaliyet gösteren çimento firması tarafından tahrip edilip kazıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.



Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Selami Kaya, Ovabağ bölgesinde ilgili bakanlığın izni ve ruhsatı ile faaliyet gösteren firmanın daha önce vatandaşların huzuru ve güvenliğinin yanı sıra çevreye hassasiyet gözetmeleri konusunda uyarıldığını dile getirdi.



Bazı basın yayın organların bölgedeki "mezarlıkların tahrip edildiği" iddiasıyla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kaya, "Mezarlıkların adı geçen firma tarafından başka yere taşınması veya tahrip edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.