Çınar'da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı
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Çınar'da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaban domuzları, nohut tarlalarına dadanarak zarar verdi.

Çınar'da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı
04.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:59

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaban domuzları, nohut tarlalarına dadanarak zarar verdi.

Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde yaban domuzları, nohut tarlasına girdi. Çevrede bulunan çobanlar tarafından fark edilen domuz, vatandaşların bağırması üzerine su kanalına atlayarak tarladan uzaklaştı.

Çiftçi Mehmet Şerif Temiz, son zamanlarda köyde bulunan tarlalarına yabani domuzlar dadandığını söyledi. Temiz, "Ekinlerimize zarar veriyorlar. Çiftçilerin yaban domuzlarına karşı tedbir almaların gerekir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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