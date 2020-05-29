Çınar'da vatandaşlar stadyumda namaz kıldı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vatandaşlar, ilçe stadyumunda bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uyup cuma namazını kıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vatandaşlar, ilçe stadyumunda bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uyup cuma namazını kıldı.

Çınar'da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bugün yeniden açılan camilerin avlularını doldurdu. Maske takıp kendi seccadelerini getiren vatandaşlar, ilçe stadyumunda sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazlarını eda etti.

Uzun süredir camilere gidemediklerini kaydeden vatandaşlar, camilerin yeniden ibadete açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledoi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA