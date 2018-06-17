Çınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda seyreden İbrahim Bilen yönetimindeki 01 CKL 40 otomobil, karşı yönden gelen Hayrettin Özyılmaz'ın kullandığı 27 R 3608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Gaziantep plakalı araçta sıkışan Abdullah Özyılmaz yaralandı. Özyılmaz, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.