Çınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çınar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin karayolunda seyreden İbrahim Bilen yönetimindeki 01 CKL 40 otomobil, karşı yönden gelen Hayrettin Özyılmaz'ın kullandığı 27 R 3608 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Gaziantep plakalı araçta sıkışan Abdullah Özyılmaz yaralandı. Özyılmaz, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

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