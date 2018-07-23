Çınar'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.
Agit Çınar yönetimindeki 21 AV 885 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır karayolunda aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AP 3396 plakalı kamyona çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü Çınar, iftaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldıktan sonra Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.