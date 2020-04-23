Çınar'da sokağa çıkamayan çocukların doğum günleri kutlandı
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Diyarbakır, Çınar, Güncel, Haber

Çınar'da sokağa çıkamayan çocukların doğum günleri kutlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 Nisanda doğan 2 kız çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

23.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:49
Çınar'da sokağa çıkamayan çocukların doğum günleri kutlandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 Nisanda doğan 2 kız çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Çınar Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günleri 23 Nisan olan Hayrunnisa Önk ve Fatmanur Tek'e sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türk bayrağı motifli doğum günü pastaları ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinde bulunan Önk ve Tek'in kapılarını çaldı. Ekipleri ve ellerindeki doğum günü pastalarını gören kız çocuklar, çiftte bayram yaşadı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Önk ve Tek'e hediyelerini verirken aileler de ekiplere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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