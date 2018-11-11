Çınar'da Mevlid-i Nebi Coşkusu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Mevlid-i Nebi etkinliği gerçekleştirildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfınca, Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda, "Ahlak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Çınar İlçe Müftüsü Abdulhamit Turgut, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin temasını "Hazreti Peygamber ve Gençlik" olarak belirlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Allah Resulü bir deryadır. Herkes ondan bir şeyler alır, almalıdır. Birisi onun ahlakından faydalanır, adaletinden istifade eder. Bir diğeri de onun gençliğe verdiği önemden istifade eder. Allah Resulü hepinizin bildiği gibi, Allah kendisini tarif ederken sen büyük bir ahlak üzerinesin."

Programda bir konuşma yapan İttihad'ul Ulema Üyesi Abdülkuddüs Yalçın ise Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve şahsiyeti hakkında örnekler vererek, onun ahlak ve adalet rehberi olduğunu söyledi.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Arzu, HÜDA PAR Çınar İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel Aydın ile kanat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.