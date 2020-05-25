Çınar'da metruk eve yıldırım düştü
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Çınar'da metruk eve yıldırım düştü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk bir eve yıldırım düştü.

Çınar'da metruk eve yıldırım düştü
25.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:02

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk bir eve yıldırım düştü. Evin damı çökerken, bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesinde akşam saatlerinde metruk bir evin damına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu evin damı çökerken, çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. Mahallede oturan vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu metruk evin damının çöktüğünü belirtti. Vatandaşlar, patlama sesi nedeni ile ilk başta korktukları ardından dışarı çıktıklarında evin damına yıldırım düştüğünü anladıklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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