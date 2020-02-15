Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
15.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:46
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
Çınar ilçe gençlik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan turnuva sona erdi. Turnuvada rakiplerini yenen Ahmet Hamdi Gümüşçü 1'inci oldu.
Turnuvada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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