Haberler » Spor » Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi - Spor

Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

15.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:46
Çınar'da masa tenisi turnuvası sona erdi

'ın ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.


Çınar ilçe gençlik salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 32 kişi katıldı. Yaklaşık 10 gün önce başlayan turnuva sona erdi. Turnuvada rakiplerini yenen Ahmet Hamdi Gümüşçü 1'inci oldu.


Turnuvada dereceye girenlere plaketleri ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler