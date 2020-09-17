Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
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Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor

Diyarbakır Çınar İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Zerzevan Bahçesi atölyesinde kadınlar sebze ekip yetiştirdikten sonra ürünleri kurutup satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
17.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:15

Diyarbakır Çınar İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Zerzevan Bahçesi atölyesinde kadınlar sebze ekip yetiştirdikten sonra ürünleri kurutup satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

Çınar Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Zerzevan Bahçesi atölyesi açıldı. 10 kursiyerin katıldığı atölye çalışmasında kadınlar, bahçede ektikleri domates ve biberlerden salça ile kurutmalık ürün yapmaya başladı. Kadınlar yaptıkları ürünleri satarak hem üretime katkı hem de aile bütçelerine katkı sunmayı başardı. Atölye eğitmeni Şükran Yakar, kendi ürünlerini ekip yetiştirdiklerini söyledi. Yakar, "Bahçemizde ürünlerimizi ekip satıyoruz. Hem üretime katkımız oluyor hem aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyoruz. Yakın zamanda kooperatifleşmeyi amaçlıyoruz. Projemizi daha fazla kadına ulaştıracağız. Bu şekilde kadınlar ürettikleri ürünleri satarak kendi ayakları üzerinde durabilecek" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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