Çınar'da Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla çalıştay düzenlendi

Çınar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla çalıştay düzenlendi.

Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı başkanlığında düzenlenen çalıştaya KADEM Diyarbakır İl Başkanı Özlem Vuran, Memur-Sen, TÜGVA, İHH, Mutlu Yuva Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Çınar Kadın Kooperatifi üyeleri, psikolog, sosyolog, öğretmen ve Çınarlı kadınlar katıldı.

Kaymakam Büyüknalçacı, çalıştayın açılışında, emekleri, şefkatleri ve fedakarlıklarıyla vatanı güzelleştiren, dünya daha iyi hale getiren, insanlığın umudunu artıran kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

8 Mart'ı dayanışmanın, dostluğun günü haline getirmek için çaba gösteren herkese teşekkür eden Büyüknalçacı, çalıştayı organize eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Güzel ve ekibini tebrik etti.

Büyüknalçacı, şöyle konuştu:

"İnsanın yeryüzü serüveni aynı özden yaratılan Hz. Adem ve Hz. Havva ile başlamıştır. Yüce dinimiz İslam'a göre insan, mükerrem ve mükemmel yaratılan bir varlıktır. İnsan olmanın şerefini, yeryüzünü imar ve ıslah etmenin sorumluluğunu birlikte üstlenen mümin kadın ve erkek, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'birbirlerinin velisi' yani dostu ve yardımcısıdır. Vatanımıza hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek teşkil edecek başarılarıyla kendisinden söz ettiren, gençliğe, gençlere ışık tutan, geleceğimize dair kötülüklere karşı dimdik duran, fedakar ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğimiz için en büyük teminattır."

Devletin her daim kadınların yanında olduğunu kaydeden Büyüknalçacı, "Bizler kadınlarla birlikte güçlü kadın güçlü Türkiye idealiyle ve Nene Hatun ruhuyla devletimizin ve vatandaşımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcılar konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin