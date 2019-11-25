Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi
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Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi

Çınar ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.

25.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:07
Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi

ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çınar'dan 'a giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 01 SZ 888 plakalı kamyon mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücüsünün yaralanmadığı kazada kamyondaki pamuk çiğitleri yola döküldü.

Çiğitler iş makisi yardımıyla topladığı yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi
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