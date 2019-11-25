Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi
Çınar ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.
Çınar ilçesinde çiğit yüklü kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Çınar'dan Diyarbakır'a giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen 01 SZ 888 plakalı kamyon Üçyol mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücüsünün yaralanmadığı kazada kamyondaki pamuk çiğitleri yola döküldü.
Çiğitler iş makisi yardımıyla topladığı yolda trafik kontrollü şekilde sağlandı.
Haber Videosu: Çınar'da çiğit yüklü kamyon devrildi