Çınar'da bazı caddeler trafiğe kapatıldı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğineKaymakamlık tarafından uygulanan tedbir ile addenin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine Kaymakamlık tarafından uygulanan tedbir ile addenin giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı. Caddede yaya geçişine izin verilirken, esnafın mağdur olmaması için ürün taşıyan ticari araçların da geçişi sağlanıyor. Kaynak: AA