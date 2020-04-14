Çınar'da bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı Caddenin giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılması Yayaların geçişi Cadden araçların çıkışına izin verilmesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işlek olan bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Caddenin giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılması Yayaların geçişi Cadden araçların çıkışına izin verilmesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işlek olan bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kaynak: AA