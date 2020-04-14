Çınar'da bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı
Caddenin giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılması Yayaların geçişi Cadden araçların çıkışına izin verilmesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işlek olan bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
14.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:40
Caddenin giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılması
Yayaların geçişi
Cadden araçların çıkışına izin verilmesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işlek olan bazı caddeler Koronavirüs salgını nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA