Çınar'da Atatürk Bulvarı araç trafiğine kapatıldı Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Çınar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı.

Kaymakamlık tarafından uygulanan tedbir ile caddenin giriş ve çıkışı polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Caddede yaya geçişine izin verilirken, esnafın mağdur olmaması için ürün taşıyan ticari araçların da geçişi sağlanıyor.

Kaynak: AA