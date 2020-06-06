Çınar'da 4 kişinin öldüğü kavgada 8 tutuklama
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Çınar'da 4 kişinin öldüğü kavgada 8 tutuklama

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Çınar'da 4 kişinin öldüğü kavgada 8 tutuklama
06.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:50

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çınar ilçe adliyesine çıkarılan zanlılar, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 4 Haziran gece geç saatlerde Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana gelen arazi anlaşmasızlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 1'i ağır 10 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verilirken, yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan güvenlik güçleri kavgaya karıştıklarını tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro amirliğinde sorguları tamamlandıktan sonra Çınar ilçe adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifade işlemleri dün gece geç saatlere kadar sürerken, savcılık sorgularının ardından 8 şüpheliyi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri 4 kişinin öldüğü mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak tarafların yan yana gelmemesi için çaba harcıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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