Çınar'da 30 dönümlük ekili arazi kül oldu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 dönümlük buğday ekili arazi küle döndü. Çınar'a bağlı Ağaçsever köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler traktörlerle müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda 30 dönümlük buğday tarlasının küle döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İHA