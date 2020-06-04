Çınar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga: 8 gözaltı
Çınar Devlet Hastanesi Kavganın yaşandığı mahalle ve güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği akraba 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
04.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:48
Çınar Devlet Hastanesi
Kavganın yaşandığı mahalle ve güvenlik önlemleri DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği akraba 2 aile arasındaki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA