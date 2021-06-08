Çınar ağacını korumak için meydan projesinde değişiklik yapıldı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yapılan meydan projesinde, 50 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için değişikliğe gidildi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yapılan meydan projesinde, 50 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için değişikliğe gidildi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, göreve geldiğinde ilçe merkezinde bulunan ve otopark olarak kullanılan 8 bin metrekarelik alanı güzelleştirme kararı aldı.

Hazırlanan projede tek parsel üzerine yapılması planlanan dükkanların olduğu yerde bulunan 50 yıllık çınar ağacının korunması için projenin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda proje yeniden hazırlanarak birleşik olan dükkan projesi ikiye ayrıldı. Dükkanların arasında bırakılan ağaç da bir iş yerinden vazgeçilerek korundu.

Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, aileler ve çocukların güzel vakit geçirebilmeleri için bölgeyi güzelleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Hazırlanan projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduklarını, sokak sağlıklaştırması kapsamında 1,5 milyon lira destek aldıklarını anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Şu anda insanların nefes alabileceği, havuzların, su seslerinin, yeşilin olduğu çok güzel bir meydan oldu. Dükkanlarımızı da tek tip tabela yöntemiyle tekrar düzenledik. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel oldu. Şabanözü, kent meydanıyla Çankırı ve ilçelerinde bir numara haline geldi diyebilirim."

İlçe meydanında üç çınar ağacının bulunduğunu, bu ağaçları koruduklarını belirten Özcan, "Tek parsel üzerineydi dükkanlar. Çınar ağacımızın bir tanesi bu alana geliyordu. Çınar ağacımızı korumak adına bir dükkandan vazgeçtik. Vazgeçtiğimiz miktar da yüklü miktardı. Burada iki dükkanımızı sattık. İkisinin değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin liraydı ama 'önemli değil' dedik. Elli yıllık çınarlar kolay kolay yetişmiyor." dedi.

Özcan, ağacı ve yeşili seven bir belediye olduklarını, ilçenin birçok noktasında ağaç dikme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Meydandaki çınar ağaçlarının ilçe halkı için de büyük önem arz ettiğini dile getiren Özcan, "Şabanözü'nün geçmişine, tarihine tanıklık etmiş çınar ağacıydı. O nedenle koruma gereği hissettik ve korumaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın