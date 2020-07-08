Çınar ağacı yola devrildi BURSA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen çınar ağacı, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı.

BURSA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen çınar ağacı, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı.

Gemlik'te sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Irmak Sokak'ta bir çınar ağacı yola devrildi. O anlarda çevrede kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken, devrilen ağaç nedeniyle yolun trafiğe kapandığı belirtildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından devrilen ağacı kaldırarak, yolu trafiğe açtı.

Kaynak: DHA