Çınar ağacı yola devrildi
BURSA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen çınar ağacı, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı.
08.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:39
BURSA'da, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen çınar ağacı, belediye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı.
Gemlik'te sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Irmak Sokak'ta bir çınar ağacı yola devrildi. O anlarda çevrede kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken, devrilen ağaç nedeniyle yolun trafiğe kapandığı belirtildi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından devrilen ağacı kaldırarak, yolu trafiğe açtı.
Kaynak: DHA