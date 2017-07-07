Cinali Göleti'ne 30 Bin Pullu Sazan Bırakıldı

Kırıkkale'de doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla Keskin ilçesinde bulunan Cinali Göleti'ne 30 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.



Balıklandırma Programı kapsamında Cinali Göleti'ne gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, beraberindeki müdürlük çalışanlarıyla 30 bin sazan yavrusunu suya bıraktı.



Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Stratejik Kalkınma Planı çerçevesinde ekolojik dengeyi sağlayarak, doğadaki canlı varlıkları zenginleştirmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.



Balık yavrularının Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edildiğini aktaran Yılmaz, sazanların gölete bırakılmasıyla balık popülasyonun da artış olacağını vurguladı.



Çalışma kapsamında 30 bin pullu sazan yavrusunu Cinali Göleti'ne bıraktıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Balıklandırma çalışmasıyla su kaynaklarımızda biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve amatör avcılığın geliştirilmesini hedefliyoruz. Balıklandırma çalışmasında kullanılan sazan balığı hem kültür balıkçılığında hem de doğal suların aşılanmasında kullanılmaktadır. Balıklandırma yapıldıktan sonra, sahanın çok iyi korunması lazımdır. Periyotlar halinde yakalanan balıkların boy ve ağırlıkları tespit edilecek, gelişme durumları incelenecektir.



Balıklandırılan saha, Keskin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce periyodik olarak kontrol edilecek, usulsüz avcılık yapanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır."



Yılmaz, göl, gölet, akarsu ve nehirlerde mevcut balık stoklarının korunması, yerli balık ırklarının varlığının devamı, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması amacıyla sürdürülen balıklandırma çalışmalarının il genelinde artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.