Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı

Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Çin'in Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu.

KUALA Çin'in Zhurong gezgininin Mars'a iniş yaptığı duyuruldu.

Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.

Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin, Zhurong'un Mars'a iniş yaptığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 05:26:30. #1.16#

title