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Çin yüzde 6 büyümeden hızla uzaklaşıyor

Ekonomistler Çin'in ilk çeyrekte ve 2020'de büyümesinin salgın nedeniyle ciddi zarar göreceğini öngörürken, Hyundai Çin dışında ilk fabrika kapatan şirket oldu.

04.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:37
Çin yüzde 6 büyümeden hızla uzaklaşıyor

Ekonomistler Çin'in ilk çeyrekte ve 2020'de büyümesinin salgın nedeniyle ciddi zarar göreceğini öngörürken, Hyundai Çin dışında ilk fabrika kapatan şirket oldu. 'den sonra Çin dışında ikinci ölüm haberi Hong Kong'dan geldi.

Kaynak: Dunya.com

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