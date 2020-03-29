Çin, yurt dışından gelen vakalar nedeniyle ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarı yaptı
Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu
29.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:44
Çin, yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın dalgasına karşı uyarıda bulundu.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkeye halihazırda yurt dışından 693 Covid-19 vakasının geldiği tespit edildi. Bu da yeni bir salgın riskinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com