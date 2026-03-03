Haberler

Çin: Yüksek Standartlı Dışa Açılımı Kararlılıkla Genişleteceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, sarsılmaz şekilde yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik edeceklerini ve küresel kalkınmaya daha fazla pozitif enerji ve kesinlik katacaklarını söyledi.

Liu salı günkü basın toplantısında geçtiğimiz yıl Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelinde özel gümrük işlemlerine başlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liu, bu hamlenin Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını genişletme ve açık dünya ekonomisini teşvik etme yönündeki kararlı çabaları açısından dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu belirtti.

Limanda ada genelinde özel gümrük işlemlerinin başlatılmasının, Çin'in kurumsal dışa açılımını istikrarlı şekilde genişletme yönünde öncü bir girişim olduğuna dikkat çeken Liu, bu girişimin, reform ve dışa açılımı ileriye taşımaya yönelik ülkenin değişmez kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Liu, "Çin, temel bir ulusal politikası olan dışa açılıma bağlılığını sürdürmektedir. Çin'in dünyaya açılan kapısı kapanmayacak, aksine giderek daha da fazla açılacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan