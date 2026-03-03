Haberler

Çin: Yüksek Standartlı Dışa Açılımı Kararlılıkla Genişleteceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, sarsılmaz şekilde yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik edeceklerini ve küresel kalkınmaya daha fazla pozitif enerji ve kesinlik katacaklarını söyledi.

Liu salı günkü basın toplantısında geçtiğimiz yıl Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelinde özel gümrük işlemlerine başlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liu, bu hamlenin Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını genişletme ve açık dünya ekonomisini teşvik etme yönündeki kararlı çabaları açısından dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu belirtti.

Limanda ada genelinde özel gümrük işlemlerinin başlatılmasının, Çin'in kurumsal dışa açılımını istikrarlı şekilde genişletme yönünde öncü bir girişim olduğuna dikkat çeken Liu, bu girişimin, reform ve dışa açılımı ileriye taşımaya yönelik ülkenin değişmez kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Liu, "Çin, temel bir ulusal politikası olan dışa açılıma bağlılığını sürdürmektedir. Çin'in dünyaya açılan kapısı kapanmayacak, aksine giderek daha da fazla açılacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Milyonların haftalardır beklediği heyecan sonunda başlıyor
Daha önce 40 istiyorlardı! Galatasaray, Barış Alper'in yeni bonservisini belirledi

Barış Alper için akla hayale sığmayacak bonservis bedeli
Savaş çıktı, rota Şırnak'a çevrildi! Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Savaş çıktı, rota yeniden oluşturuldu! Uçaklar ülkemize iniyor
İsrail uçakları Mehrabad Havalimanı'nı harabeye çevirdi

İsrail uçakları havalimanını harabeye çevirdi
Hasret sona erdi! Formula 1'de heyecan başlıyor

Milyonların haftalardır beklediği heyecan sonunda başlıyor
İsrail ordusu, Tahran'da iki yer için tahliye emri verdi

İki yer için tahliye emri! Ölüm yağdıracaklar
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti