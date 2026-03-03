Çin: Yüksek Standartlı Dışa Açılımı Kararlılıkla Genişleteceğiz

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, sarsılmaz şekilde yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik edeceklerini ve küresel kalkınmaya daha fazla pozitif enerji ve kesinlik katacaklarını söyledi.

Liu salı günkü basın toplantısında geçtiğimiz yıl Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ada genelinde özel gümrük işlemlerine başlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liu, bu hamlenin Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını genişletme ve açık dünya ekonomisini teşvik etme yönündeki kararlı çabaları açısından dönüm noktası niteliğinde bir gelişme olduğunu belirtti.

Limanda ada genelinde özel gümrük işlemlerinin başlatılmasının, Çin'in kurumsal dışa açılımını istikrarlı şekilde genişletme yönünde öncü bir girişim olduğuna dikkat çeken Liu, bu girişimin, reform ve dışa açılımı ileriye taşımaya yönelik ülkenin değişmez kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Liu, "Çin, temel bir ulusal politikası olan dışa açılıma bağlılığını sürdürmektedir. Çin'in dünyaya açılan kapısı kapanmayacak, aksine giderek daha da fazla açılacaktır" dedi.

