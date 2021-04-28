Çin yerli üretimi geliştirmek amacıyla metal ürünlerindeki bazı ithalat vergilerini askıya aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin yerli üretimi geliştirmek amacıyla metal ürünlerindeki bazı ithalat vergilerini askıya aldı

Çin yerli üretimi geliştirmek amacıyla metal ürünlerindeki bazı ithalat vergilerini askıya aldı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin yerli üreticileri daha rekabetçi olmaya zorlamak amacıyla bazı metal ürünlerindeki ithalat vergilerini askıya aldığını açıkladı.

Çin yerli üreticileri daha rekabetçi olmaya zorlamak amacıyla bazı metal ürünlerindeki ithalat vergilerini askıya aldığını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ham çelik, pik demir, geri dönüştürülmüş çelik ve diğer ürünler için ithalat vergileri, 1 Mayıs tarihinden itibaren askıya alınacak.

Bu arada yüksek saflıktaki pik demiri ve bazı metal ürünlere ise yüzde 15 ila yüzde 25 ihracat vergisi uygulanacağı bildirildi.

Kararın Çinli alıcıların uluslararası ürünlere daha ucuz ulaşmasını sağlayarak "yerel çelik endüstrisinin dönüşümünü, yüksek kaliteli üretimin gelişimini teşvik etmeyi amaçladığı" belirtildi.

Düzenleme, Pekin yönetiminin son yıllarda ülkedeki metal endüstrisini küçülterek daha karlı ve enerji açısından verimli hale getirme çabalarının parçasını oluşturuyor.

Dünya çelik üretiminin yarısını karşılayan Çin'de 2008 mali krizi sonrası dünyadaki talebin azalmasının ardından atıl kapasite ortaya çıkmış, üreticiler fiyatları düşürerek rekabet etmeye başlamıştı. Bu durum ihracatın artmasına ve mali kayıplara sebep olmuştu.

ABD ve Avrupa ülkeleri Çin'deki çok düşük fiyatların uluslararası üreticileri zor durumda bıraktığından yakınmıştı.

Çinli düzenleyiciler, vergileri askıya alarak devlet müdahalesi yerine piyasa gücünü kullanarak etkin olmayan üretim tesislerinin kapatılmasını hedefliyor. Özel üreticilere çevreyle ilgili kısıtlamalar getirilirken devlet işletmeleri tesislerinin birleştirerek daha temiz ve etkin imalat merkezleri oluşturmaya teşvik ediliyor.

Çin'de 2016-2020 yıllarında 150 milyon tonluk üretim kapasitesi azaltılmıştı. Üretim miktarı buna rağmen 2020'de yüzde 5,2 artarak toplamda 1 milyar tonun üzerine çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar
Çinli kadınlardan aldatılmamak için akılalmaz plan: Eşlerinin yemeklerine iktidarsızlık ilacı karıştırıyorlar
Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Son dakika haberi: - Çin'de bizonun saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin yerli üretimi geliştirmek amacıyla metal ürünlerindeki bazı ithalat vergilerini askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:28:16. #1.14#

title