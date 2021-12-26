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Çin yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin yer gözlem uydusunu fırlattı
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, doğal kaynakların izlenmesi için kullanılacak yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"yi uzaya gönderdi.

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Çin, doğal kaynakların izlenmesi için kullanılacak yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"yi uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Merkezi4nden fırlatıldı.

Uydunun, planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, doğal kaynakların değerlendirilmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma ve şehir planlama faaliyetlerine destek için kullanılacak.

Aynı işlevli "ZY-1 02D" uydusu, 12 Eylül 2019'da uzaya yollanmıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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