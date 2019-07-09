Çin, Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yaparak 7 Milyar Dolar Tasarruf Etti

Hava kirliliğini azaltmak, küresel ısınmanın önüne geçmek için en önemli görevlerimizden birisi. Nature Energy'de yayınlanan bir araştırma, onlarca yıldır artmaya devam eden hava kirliliğinin güneş ışığının toprağa ulaşmasını engelleyerek Çin'de üretilen güneş enerjisi miktarını %15'e kadar azalttığını ortaya koyuyor. Ancak Çin'deki hava kirliliğini 1960 yılındaki seviyelerine düşürmenin, havayı temizleyebileceği ve iklim değişikliğini engellemede çok önemli olan güneş enerjisi üretimini hızlandıracağı ortaya çıktı.

Çin'in imalat sektörü ve kömür enerjisine bağlılığı, hava kirliliği krizi yarattı. Ayrıca her yıl düzenli olarak sağlıksız havaya maruz kalan Çinli vatandaşların yaklaşık %38'i hastalandı ve bir kısmı hayatını kaybetti. Bu vakalar, Çin'in daha sıkı hava yönetmeliklerini ortaya çıkarması için tek başına yeterli oldu. Araştırmacılar, hava kirliliği ile mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmaya önderlik eden ETH Zürih'ten enerji araştırmacısı Bart Sweerts, "Bu çalışma, hava kirliliği kontrol önlemlerinin arkasındaki birinci önceliğe destekleyici bir argüman sunuyor. Bu argüman, hava kirliliğinin sağlık üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak" dedi.

Araştırmacılar, 1960 ile 2015 yılları arasında ülke genelinde 119 istasyonda güneşten gelen enerji kapasitesini ölçmek için verileri kullandılar. Sonuçlara göre güneş ışığının 55 yıl boyunca azaldığı ve özellikle kış aylarında bu istasyonlarda neredeyse hiç enerji üretilemediği ortaya çıktı. Bulut örtüsündeki değişimler küçük bir rol oynamış olsa bile ortaya çıkan sonuçların çoğu, hava kirliliğini güneş enerjisi üretimi açısından olumsuz sonuçların temel faktörü olarak gösteriyor.

Araştırmacılar, güneşe göre hareket edebilen panellerden tutun da çatıdaki sabit güneş panellerine kadar farklı güneş panellerine göre bu sonuçların nasıl değiştiğini de ölçmek istediler. Sonuçlar, 2016 yılına kadar Çin'in potansiyeline göre her yıl 14 terawatt saatlik güneş enerjisini üretemediğini ortaya koydu. Yılda 14 terawatt saatlik bir enerji 1,3 milyon evin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Aynı zamanda bu enerji kaybı, Çin'in enerji üretiminde ekstra masraf yapmasına da neden oluyor.

Çin, kaybettiği bu enerjiyi telafi etmek amacıyla tam 1,9 milyar dolarlık bir harcama yaptı. Çin, güneş enerjisi de dâhil olmak üzere, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla parayı yenilebilir enerji kaynaklarına yatırıyor ve hava kirliliğini engellemek için çaba sarf ediyor.

Çalışmanın bulgularına göre Çin'in 1960 yılındaki seviyelere ulaşması durumunda 2030 yılına kadar 74 terawatt saat güneş enerjisini fazladan üretebilecek. Bu enerji miktarındaki artış, Çin'in tam 6,7 milyar dolarlık bir tasarruf yapmasını sağlayacak. Ayrıca hava kirliliğinin önüne geçilmesi, Çin'de yaşayan insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak.