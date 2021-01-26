Çin, Yeni Zelanda ile serbest ticaret anlaşmasını güncelledi

Çin ile Yeni Zelanda, 2008'de imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasında güncelleme yaptı.

Çin ile Yeni Zelanda, 2008'de imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasında güncelleme yaptı.

Yerel basındaki haberlere göre, eski anlaşma üzerinde yapılan değişiklik, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Damien O'Connor'un katıldığı çevrim içi törenle imzalandı.

Değişiklikle Yeni Zelanda'nın mandıra ve deniz ürünleri, kereste ve madenler gibi hammadde türünden tüm ihraç ürünleri için Çin'in uyguladığı gümrük tarifelerini düşürecek veya tamamen kaldıracak.

Öte yandan anlaşmanın güncel haliyle Yeni Zelandalı ihracatçılar için uyum maliyetleri düşürülecek.

Çin ile ikili serbest ticaret rejimini benimseyen ilk gelişmiş ülke

Yeni Zelanda, 2008'de yaptığı anlaşmayla, Çin ile ikili serbest ticaret rejimini benimseyen ilk gelişmiş ülke olmuştu.

Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ile karşılıklı ticaret hacmi, yıllık 21,58 milyar doları buluyor.

Anlaşma, Çin'in son dönemde ABD ile ticaret alanında anlaşmazlıkların ardından yöneldiği küresel ve bölgesel çok taraflı girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Pekin yönetimi, son aylarda Avrupa Birliği (AB) ile yatırım anlaşması imzalarken, Pasifik bölgesindeki 15 ülkenin katıldığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına taraf olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin