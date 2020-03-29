Çin yeni vakaları Dünya Sağlık Örgütüne bildirmiyor mu? Korona virüs Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı.

Korona virüs Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı. Ölü sayısının 3 bin 300'leri aştığı bölgede çoğu kez virüsü yendik mesajı verildi. Çok geçmeden Çin ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Çin, yeni pozitif vakaları dünya sağlık örgütüne bildirmiyor, ya da sayıyı çok az veriyor. Pekin yönetimi son olarak 45 korona virüs vakası kayda geçtiğini açıkladı. Ancak vaka sayısının daha fazla olduğu öne sürüldü. ABD kongresinde salgının Çin tarafından dünyadan saklandığı iddiasına ilişkin bir tasarı meclise sunuldu. Çin'in korona karşısındaki şüpheli tutumu kınandı. Kongrede ayrıca ülkedeki doktorların susmaya zorlandığı belirtilerek soruşturma açılması talep edildi. Wuhan'da görev yapan bir doktor da Çin'in ilan ettiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA