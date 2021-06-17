Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
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Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı Çin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu' başlattı Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotları taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, başarıyla fırlatıldı.

- Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattı

Çin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu' başlattı

PEKİN - Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotları taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, başarıyla fırlatıldı.

Çin, Dünya'nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlattı. İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12'nin Long March-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 09.22'de başarıyla fırlatıldığı duyuruldu. Fırlatma işlemi ayrıca, Çin'in 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.

Uzay aracında bulunan taykonot Nie Haisheng (56), Liu Boming ve Tang Hongbo (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak olacak.

Taykonotlardan Nie fırlatma işlemi öncesi gazetecilere verdiği röportajda, "Bu, uzay istasyonu (inşaat) aşamasındaki ilk mürettebatlı uçuş olacak ve buna sahip olduğum için şanslıyım" ifadelerini kullandı.

Çin'in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.

Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...
Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çin, yeni uzay istasyonunda görev alacak ilk mürettebatı taşıyan Shenzhou-12'yi başarıyla fırlattıÇin, 5 yıl sonra ilk kez 'insanlı uzay misyonu'... - Haberler
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