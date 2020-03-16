Çin, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Çin, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

16.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:04
Çin, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hubey'deki seyahat kısıtlamasındaki değişiklik, Kovid-19'un ilk olarak görüldüğü Vuhan'ın dışındaki kentlerde uygulandı.

Çin Yeni Yılı için ocak ayı sonunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Hubey'den ayrılamayan çalışanlar, üretimin yeniden başlaması için otobüslerle çalıştıkları fabrikalara gönderildi.

Yerel yetkililer, sadece Hubey'in Huangguang kentinden işlerine geri dönemeyen göçmen işçi sayısının 750 bin olduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgınının özellikle Çin'in hizmet sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Çin ana karasında 3 bin 213 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Kovid-19, 80 bin 860 kişide görüldü.

Dünya genelinde, 6 bin 518 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 169 bin 652 kişide tespit edildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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