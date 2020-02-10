Çin: 'Yeni koronavirüs zatürresi' nedeniyle ölenlerin sayısı 909'a yükseldi

10.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:14

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısıysa 40 bin 171'e çıktı.



Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong'da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500'ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171'e ulaştığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle