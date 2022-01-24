Çin, yanardağ felaketinin yaşandığı Tonga'ya insani yardıma devam edecek

Çin, Pasifik Okyanusu'nda yanardağ patlamasının yaşandığı ada ülkesi Tonga'ya insani yardımı sürdüreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, yanardağ patlamasının ardından bölgedeki durumu yakından izlediklerini, Pekin yönetiminin şimdiye dek acil yardım malzemeleri ve Çin Kızıl Haç Cemiyeti aracılığıyla 100 bin dolarlık nakit yardımı sağladığını belirtti.

Çin'in 20 milyon yuan (3,16 milyon dolar) değerindeki yeni bir yardım malzemeleri paketini bölgeye yollamayı planladığını ifade eden Cao, insani yardımın şartlar ne olursa olsun ulaştırılacağını vurguladı.

Cao, Çin'in bölgeye yakın konumdaki Fiji'deki Büyükelçiliğinin de içme suyu, acil gıda, jeneratör, su pompası, elektrikli testere gibi acil ihtiyaç malzemeleri ve aletlerden oluşan 1 milyon yuan (160 bin dolar) tutarında yardımı bölgeye sevk etmek üzere hazırladığı bilgisini paylaştı.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.