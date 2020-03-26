Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
Çin, yurt dışı kaynaklı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.
26.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:07
Çin, yurt dışı kaynaklı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.
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Kaynak: Dunya.com