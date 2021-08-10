Çin, yabancı ülkelere 770 milyon doz Kovid-19 aşısı sağladı

Çin'in yabancı ülkelere bugüne dek 770 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderdiği bildirildi.

Çin'in yabancı ülkelere bugüne dek 770 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı gönderdiği bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre Pekin, Kovid-19 salgınında dünyaya en fazla aşı yardımı sağlayan ülke oldu. Ülkenin yurt dışına gönderdiği doz sayısı 770 milyona ulaştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Ağustos'ta Uluslararası Kovid-19 Aşısı İş Birliği Forumu vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkesinin bu yılın sonuna kadar 2 milyar doz aşı sağlamayı hedeflediği, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) desteklediği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon dolar bağışlayacağını açıklamıştı.

Çin'in Kovid-19 aşılarını küresel kamu malı haline getirme taahhüdüne bağlı olduğunu vurgulayan Şi, "Çin gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine yardım etmek için elinden geleni yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Çinli şirketler Sinopharm ve Sinovac tarafından üretilen Kovid-19 aşıları 100'den fazla ülkede uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) acil kullanımına onay verdiği aşılar COVAX programı kapsamında da ihtiyaç sahibi ülkelere gönderiliyor.

DSÖ verilerine göre, yüksek gelirli ülkelerde aşılanma oranı yüzde 51,15'e kadar çıkarken düşük gelirli ülkelerde halen yüzde 1,36 düzeyinde.

Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre Çin, 1 milyar 780 milyon doz aşıyla en fazla aşının uygulandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin