Çin yabancı firmaların haklarının korunacağını duyurdu

– Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng katıldığı bir basın toplantısında, Çin'de iş yapan tüm yabancı firmaların yasal haklarının korunacağını söyledi ve ticaretle ilgili sorunları çözmenin tek yolunun iş birliğini olduğunu ekledi.

Genellikle Çin'de bulunan nadir bulunan metal ihracatları hakkında, iç talebe yanıt verdikten sonra diğer ülkelerin tekliflerinin değerlendirileceğini belirten Gao, nadir metallerle Çin'i olumsuz etkileyecek her hangi bir üretim yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Huawei'i kara listeye alma kararını değerlendiren Gao, Çin'in ulusal çıkarlarını koruyacağını ve bu konuda gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti ve "ABD gerginliği tırmadırdığı sürece mücad3eleye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul