Çin / Wang: AB ile yatırım görüşmeleri son aşamada
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Çin / Wang: AB ile yatırım görüşmeleri son aşamada

18.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:20
Çin / Wang: AB ile yatırım görüşmeleri son aşamada

Avrupa Birliği (AB) ile Çin'den diplomatlara göre, dünyanın en büyük ekonomilerinin 2014 yılından bu yana sürdürdükleri AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması'na (EU–China Comprehensive Agreement on Investment) ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin'den diplomatlara göre, dünyanın en büyük ekonomilerinin 2014 yılından bu yana sürdürdükleri AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması'na (EU–China Comprehensive Agreement on Investment) ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindi. Buna göre, iki taraf da anlaşmanın 2020 sonuna kadar sağlanacağına inanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, her iki tarafın da birbirinin çekinceleriyle ilgilenebildiği ve birbirlerine doğru yaklaşabildiği sürece, belirlenen hedeflere ulaşılabileceğine inandığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu, 2014 yılından bu yana sürdürülen göreşmelerle öncelikle, Çin pazarına erişimde "karşılıklılık eksikliği" giderilmesinin hedeflendiğine işaret ediyor.Avrupa Parlamentosu'nun, konuyla ilgili bilgilendirme metninin özetinde, AB-Çin yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için, Çin ile son yıllarda kapsamlı bir yatırım anlaşmasının yapılmasına ilişkin görüşmelerin, AB tarafından bu durumu düzeltmek için kilit bir araç olarak görüldüğü belirtiliyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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