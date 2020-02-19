Çin, Wall Street Journal'dan 3 gazeteciyi sınır dışı ediyor

19.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:51

Çin yönetimi, ABD merkezli Wall Street Journal'da çalışan 3 gazeteciyi "ırkçı haber başlığı" kullandıkları gerekçesiyle ülkeden sınır dışı etme kararı aldı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang bugün yaptığı açıklamada, Wall Street Journal'da yayınlanan "Çin Asya'nın Gerçek Hasta Adamı" haber başlığının ırkçı ve sansasyonel olduğunu ifade etti. Bakanlık sözcüsü, gazeteyi konuyla ilgili herhangi bir özür açıklaması yayınlamadığı gerekçesiyle eleştirerek, "Bu nedenle Çin, Pekin'deki üç Wall Street Journal gazetecisinin basın kartlarının iptal edilmesine karar verdi" açıklamasını yaptı. Söz konusu haberde Çin hükümetinin yeni tip korona virüsü salgınına ilk müdahalesi eleştirilmiş ve salgınla savaşta Çin'deki ulusal çaba "yetersiz" olarak nitelendirilmişti. Geng, 3 Şubat'ta yayınlanan yazının Çin hükümetinin ve Çin halkının salgınla mücadele çabalarını karaladığını ifade etti.



Gazeteden yapılan açıklamada, Çin yönetiminin ABD vatandaşları olan büro şefi yardımcısı Josh Chin ve muhabir Chao Deng ile Avustralyalı muhabir Philip Wen'nin 5 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini duyurdu.



Çin Yabancı Muhabirler derneğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 gazetecinin basın kartlarının iptal edilmesini benzeri görülmemiş bir misilleme olarak nitelendirerek, ülkenin 1998'den bu yana ilk kez bir yabancı gazeteciyi sınır dışı ettiği ifade edildi. - PEKİN

Kaynak: İHA